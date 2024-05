‘Ok school academy’ - scuola regala dispositivi anti-aggressione ai propri studenti

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – Lanon è mai stata così sicura: 'Okacademy', istituto bresciano nato nel 2000, è infatti il primo ad aver scelto dire-violenza ai. Si tratta di un’iniziativa senza precedenti, che mira a sottolineare l’importanza della sicurezza dei ragazzi, sia all’esterno che all’interno della. Tra i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45% Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti ...

Brescia, 21 mag. (Adnkronos/Labitalia) - La scuola non è mai stata così sicura: 'Ok school academy' , istituto bresciano nato nel 2000, è infatti il primo ad aver scelto di regala re dispositivi anti-violenza ai propri studenti . Si tratta di un'iniziativa senza precedenti, che mira a sottolineare l'importanza della sicurezza dei ragazzi, sia all'esterno che all'interno della scuola . iltempo

