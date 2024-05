(Di martedì 21 maggio 2024) Con il massimo campionato di calcio che volge quasi al termine, e la 15esima Coppa Italia appena portata a casa, la passione per il calcio deinon si ferma e il club si proietta già al prossimo anno con la campagna abbonamenti/2025. In vista della nuovadi grande calcio di Serie A,insieme alancia una nuova edper non perdere neanche una partita del club bianconero anche quando è in trasferta. CHI PUÒ ADERIRE ALL’? * - Da oggi, martedì 21 maggio fino a giovedì 30 maggio – seguendo le diverse fasi di vendita applicate dal club – iche hanno acquistato unallo stadio per la...

Esonero Allegri , sui social impazza l’hashtag “SIAMO LIBERI” da parte dei tifosi della Juve dopo il comunicato ufficiale La Juve ntus, nella giornata di oggi, ha comunicato l’ Esonero di Massimiliano Allegri a due giornate dal termine del campionato. EVVIVAAAA si parte ! Finalmente , siamo Liberi ! # Allegri out https://t.co/GS3gRzgRjC — Il Dietrologo (@ilDietrologo) May 17, 2024 SIAMO LIBERI […] calcionews24

cori ripetuti per Massimiliano Allegri . Nel corso del primo tempo di Bologna-Juventus , match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, la tifoseria bianconera presente questa sera allo stadio Renato Dall’Ara, ha intonato a più riprese cori a favore dell’ex allenatore della Juventus, esonerato dopo la vittoria della Coppa Italia e i fatti che sono succeduti. sportface

Offerta Esclusiva DAZN e Juventus: abbonamento speciale per i Tifosi Bianconeri Stagione 2024/25 - Offerta Esclusiva DAZN e Juventus: abbonamento speciale per i tifosi bianconeri Stagione 2024/25 - Con il massimo campionato di calcio che volge quasi al termine, e la 15esima Coppa Italia appena portata a casa, la passione per il calcio dei tifosi bianconeri non si ferma e il club si proietta già ... digital-news

La nuova offerta di DAZN: prezzo scontato per gli abbonati alla Juventus - La nuova offerta di DAZN: prezzo scontato per gli abbonati alla Juventus - La piattaforma di sport in streaming ha previsto un’offerta speciale per i tifosi bianconeri che seguiranno la squadra allo stadio nella prossima stagione. calcioefinanza

Juventus cosa dicono i bookmakers sulla prossima stagione - Juventus cosa dicono i bookmakers sulla prossima stagione - Con una qualificazione alla prossima Champions League e una vittoria in Coppa Italia, la Juventus si proietta già alla prossima stagione di serie A. Nella stagione corrente il club Bianconero non è ri ... juventusnews24