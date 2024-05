Oasi di pace a pochi passi da Roma - ti sembrerà di sognare ad occhi aperti | le cascate sono il colpo d’occhio

A un anno dall'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, alcuni amministratori locali raccontano a Fanpage tutti i disagi di questi mesi: "Risorse e ristori non sono stati sufficienti. Il generale Figliuolo? Ha fatto il possibile, ma non era lui la figura più indicata, non conosceva il territorio"Continua a leggere

