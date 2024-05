Oaktree-Inter - un punto non è chiaro! Elliott? Una differenza ? Sky

(Di martedì 21 maggio 2024) Tra pochissime orediventerà il nuovo proprietario dell’. Il fondo americano si prepara a rilevare il club dagli Zhang. UNROGATIVO ? Luca Marchetti, ospite negli studi di Sky Sport 24 si espone sulla questione: «Escussione del pegno che riguarda il 99.9%. Bisogna aspettare mezzanotte e domani mattina inizieranno le questioni burocratiche relative a questo passaggio di quote. Immagino ci siano anche delle clausole che entrambe le parti dovranno rispettare. Unnon è: che cosa ha intenzione di farecon il club? Allora nell’immediatezza ci sarà continuità aziendale, quindi il management rimarrà. Mavorrà subito vendere oppure gestire la società per un certo periodo di tempo come ha fatto Elliot col Milan con una: in quel caso Elliot lo vinse dopo lo scudetto, quindi l’lo ha già vinto.

