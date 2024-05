Nuovo stadio Como - Ludi | Abbiamo un PROGETTO per rifare l’impianto Il PIANO B sarà…

Il Giuseppe Sinigaglia di Como è “lo stadio più bello del mondo”. Lo definì così Gianni Brera, affascinato dalla posizione dell’impianto in prossimità del lago e dal contesto urbano razionalista. Un giudizio appartenente a un’altra epoca, e che oggi può essere ripreso solo per finalità elettorali, come scritto nel programma dell’attuale sindaco Alessandro Rapinese; oppure per spot turistico-calcistici alquanto scollegati dalla realtà, come quello realizzato da Thogden, youtuber inglese da 1.

ilfattoquotidiano

Mentre la squadra è volata a Ibiza, per festeggiare durante il week end, come promesso a spese di Cesc Fabregas, il Como società è già al lavoro, per la prossima stagione. Il mercato partirà ufficialmente il 14 giugno, ma già circolano clamorose voci di mercato legate ai lariani, come l’arrivo di Modric e Icardi. "Tengo a smentire qualsiasi voce di mercato - precisa il ds comasco Carloalberto Ludi - non ci siamo ancora riuniti per fare delle scelte.

ilgiorno