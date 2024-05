Nuova Mini Cooper | la piccola dall' ego smisurato

In palestra a lavorare, come sempre. La vita e il mondo non cambiano, anche dopo una serie di playoff che ha decretato la fine della stagione per Rbr. Sandro Dell’Agnello è allenatore 365 giorni all’anno, magari escluso qualche festivo, e anche ieri ha tenuto in palestra i suoi biancorossi. Tutti presenti a parte Justin Johnson, ora negli Stati Uniti.

ilrestodelcarlino

Treviolo. Nasce a Treviolo una nuova lista civica, pronta a spodestare quella di Pasquale Gandolfi. Si tratta di ‘Nuova Treviolo’ ed è guidata da Linda Mapelli, attuale consigliera ed ex capogruppo di minoranza in Comune. “La nostra – spiega la candidata – è una lista formata da cittadini che vivono quotidianamente il territorio, in questo modo saremo in grado di garantire una presenza costante e giornaliera, come già facciamo”.

bergamonews