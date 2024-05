Nubifragi - alterare la coltre di nubi può cambiare il loro effetto al suolo Ma c’è scetticismo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Che cos’è il Marine Cloud Brightening? Il MCB è una iniezione deliberata di particelle nellemarine di basso spessore. E serve ad aumentarne la capacità di riflettere la radiazione solare, con una ovvia riduzione della energia assorbita dal sistema climatico. L’obiettivo è impegnativo: migliorare la qualità dell’aria a livello sia locale sia globale, attraverso strategie capaci di garantire una equa distribuzione geografica dei benefici e dei rischi del cambiamento climatico. In pratica si procede sparando verso il cielo un aerosol salino (Figura 1). Una tecnica già ideata da Benvenuto Cellini che salutò a cannonate l’entrata in Roma della sposa in nero: non era una salva di benvenuto, ma servì a spazzare via il temporale. Senza dimenticare le prodezze del sedicente Generale Dyrenforth, le cui gesta ho già narrato su questo blog e immortalato in un divertente ...