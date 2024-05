Notte di emozioni e rimpianti Un Freuler ancora monumentale Ndoye e Odgaard - lotta di classe Saelemaeker - nove molto falso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Skorupski 6 Primo tempo da spettatore assoluto: solo Bremer lo impegna in un tiro-cross dalla linea di fondo. Nella grandinata finale ha poche colpe, ma non è reattivissimo sulla staffilata del 3-3 di Yildiz. Posch 6,5 Alza il cartello ‘la fascia destra è territorio mio’ e per 70 minuti nessun bianconero oltrepassa il confine. Poche responsabilità per il patatrac finale. Kristiansen 6 Nel primo tempo è attentissimo e non si fa mai prendere di infilata da Cambiaso, che è uno dei pochi bianconeri a metterci la tigna (a volte fin troppa). Nella ripresa invece soffre le pene dell’inferno quando Chiesa si ricorda di essere Chiesa., sembra che giochi col gps incorporato: una dote che lo fa essere su tutte le traiettorie di passaggio dei bianconeri. Peccato che dopo nemmeno un minuto non sia abbastanza goleador per sfruttare ...