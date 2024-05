Non tutte le SS criminali - Mai più insieme Le Pen rompe con Afd E Salvini la sostiene

(Di martedì 21 maggio 2024) Non è per niente irrilevante la rottura messa in atto da Rassemblement National, che lascia il gruppo europeo Id (di cui fa parte la Lega) dopo le dichiarazioni controverse sugli appartenenti alle SS di Maximilian Krah, capolista di Alternative für Deutschland

Si avvicinano le Elezioni Europee e il clima continentale si surriscalda. La scelta del prossimo Presidente della Commissione di Bruxelles sembra ancora in alto mare, nonostante le manovre di Ursula Von der Leyen per ottenere un secondo mandato. E ci sono divisioni sia negli schieramenti di destra , sia in quelli di sinistra. La forza che sembra più solida in questo momento è quella dei moderati del Ppe, che però osservano con preoccupazione la nascita di partiti “populisti” che crescono un po’ dappertutto. thesocialpost

