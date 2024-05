Non siamo sudditi di Biden Feltri promuove la linea Macron

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 21 maggio 2024) Fa discutere la scelta della Francia di invitare la Russia il 6 giugno prossimo alle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia. Ne parla Vittorio Sgarbi nel suo editoriale del 21 maggio. Il direttore editoriale de Il Giornalela nuovache ha saputo cambiare rotta nei rapporti con la Russia: "Il presidente francese, che non ne azzecca quasi mai una, qualche volta ci sorprende in positivo - scrive- ma non è questo a renderlo ai miei occhi intelligente, non esageriamo, su". Poichiarisce i motivi per cuiha fatto bene a invitare Putin in Francia. "Interessante è notare come la decisione della Francia abbia stupito non solo noi ma anche e soprattutto Usa e Gran Bretagna, in questo ...