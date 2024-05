Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del team medico fanno sapere da Kensington Palace

(Di martedì 21 maggio 2024) Kate Middleton non tornerà agli impegni pubblici. Almeno per ora. È il primo aggiornamento sulle condizioni di salute delladel Galles giunto da. Dopo l’intervento all’addome, la moglie di William si sta sottoponendo a un trattamento di chemioterapia. «Sto bene, mi sto curando» aveva detto nel video in cui rivelava di aver avuto un tumore. Ma, a quanto pare, passerà ancora del tempo prima di tornare agli impegni istituzionali. Kate Middleton annuncia che ...

Il pubblico non rivedrà a breve il volto di Kate Middleton nel contesto degli impegni ufficiali: questo è quanto dichiarato da Kensington Palace in un raro messaggio sulle condizioni di salute della moglie del principe William. La principessa di Galles si è sottoposta a un trattamento di chemioterapia per una forma non precisata di tumore. «Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico», ha dichiarato un portavoce di Palazzo. open.online

Il Tumore di Kate Middleton e le sue condizioni di salute sarebbero in peggioramento. Proprio nei giorni in cui si rincorrono queste voci, Kensington Palace ha diramato una nota in cui fa sapere che la Principessa del Galles non tornerà agli impegni pubblici.

