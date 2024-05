Non sempre è necessario far ricorso agli effetti speciali - a volte basta il caso

(Di martedì 21 maggio 2024) Quanto è accaduto ieri a cavallo di due stati mediorientali, l’Iran e l’Azerbajan, sta rimettendo sotto la luce dei riflettori i problemi delle relazioni tra le nazioni di quella parte del mondo. Per maggior precisione, l’attenzione dell’ Occidente si sta concentrando ancor più sulle forme di governo che quegli Stati stanno adottandopiù. Solo per dovizia di particolari, non è la tragica scomparsa di uno o più leaders iraniani a sollevare dubbi sulle possibili modalità di entrata nella sala di comando di chi li sostituirà. Quei personaggi sono usciti dalla compagine di governo solo per fatalità. L’ accaduto di domenica può essere comparato a qualcosa che ricorda, rimodulato nei limiti del possibile, quanto possa essere causato da un tipo di rovesciamento drastico di una formazione già al potere. Lo stesso aè di tipopolitico, con ...

