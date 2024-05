Non può finire così Isola dei Famosi - l’allarme di Edoardo Stoppa e Samuel Peron

(Di martedì 21 maggio 2024) Nell’ultima puntata dell’deiil pubblico ha assistito all’eliminazione dal gioco di Valentina Vezzali. La puntata nei fatti si è trasformata in una specie di processo alla povera campionessa olimpica, messa sotto accusa non solo dai compagni di viaggio ma a un certo punto addirittura dalla stessa conduttrice, Vladrimir Luxuria, che ha definito infantile il suo comportamento. Quello che i telespettatori hanno visto domenica scorsa ha scatenato molte polemiche sul web. La situazione è degenerata nel momento in cui Luxuria ha comunicato il nome del naufrago che doveva abbandonare l’per sempre: Valentina Vezzali appunto. La concorrente evidentemente satura di tutto, se ne stava andando senza salutare i suoi compagni visto come l’avevano trattata. A quel punto è scattato il richiamo della presentatrice. Leggi anche: ...

(Adnkronos) – Nono appuntamento ieri, domenica 19 maggio, con l' Isola dei famosi 2024 . Valentina Vezzali è la naufraga che ha dovuto abbandonare definitivamente il reality. La concorrente non sembra aver preso bene il verdetto del pubblico, tanto che subito dopo l'annuncio dopo un veloce saluto stava andando via. Un atteggiamento che non è piaciuto a […] periodicodaily

