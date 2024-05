"Non li mando nei Cpr". Così i medici boicottano l'espulsione dei migranti irregolari - "Non li mando nei Cpr". Così i medici boicottano l'espulsione dei migranti irregolari - Senza l'idoneità al trasferimento nel Cpr s'inceppa il meccanismo di espulsione: ecco il nuovo boicottaggio degli integralisti dell'accoglienza ... msn

Le parole dell'arbitro Manganiello ai giocatori della Roma dopo l'espulsione di Paredes - Le parole dell'arbitro Manganiello ai giocatori della Roma dopo l'espulsione di Paredes - A fatica, ma la Roma porta a casa match e obiettivo minimo in campionato: il Genoa viene piegato nel finale nonostante l’inferiorità numerica, il sesto posto è al sicuro da sorprese nell’ultimo turno. informazione

Juventus, esonero immediato per Max Allegri: paga le follie in Coppa Italia - Juventus, esonero immediato per Max Allegri: paga le follie in Coppa Italia - La Juventus ha esonerato Massimiliano Allegri. L’ormai ex allenatore bianconero è stato mandato via dopo il contestato ... iltempo