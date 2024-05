No Gambling Day - il 22 maggio gazebo a Napoli contro il gioco d’azzardo

(Di martedì 21 maggio 2024) Tornano iper contrastare il. Ail 22, in occasione del NoDay istituito dalla Regione Campania con legge 2/2020, la rete “Mettiamoci in” sarà presente in Piazza del Gesù con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sui gravi rischi legati al(con cittadini e famiglie che potranno ricevere informazioni sui rischi dele sulle risorse disponibili per combattere questa dipendenza). “Ma al contempo – si legge in una nota – anche per protestareil nuovo schema di riordino del comparto proposto dal Governo”. “È notizia di queste ore che il Senato ha praticamente approvato il Decreto che prevede ...

I Casinò non AAMS sono davvero sicuri In questo articolo informativo facciamo chiarezza - I Casinò non AAMS sono davvero sicuri In questo articolo informativo facciamo chiarezza - Casinò non AAMS: una soluzione allo sviluppo del gioco d'azzardo online o una fonte di preoccupazioni Scopri tutto quello che devi sapere ... sportnotizie24

Simbolotto, i numeri e i simboli dell'estrazione del 18 maggio - Simbolotto, i numeri e i simboli dell'estrazione del 18 maggio - 14/05/2024 | 20:26 ROMA - Primo appuntamento della settimana con il Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che viene ... agipronews

Come controllare la tua tendenza al gioco d’azzardo Ecco alcuni consigli! - Come controllare la tua tendenza al gioco d’azzardo Ecco alcuni consigli! - Da qualche anno, in Italia, i giocatori possono fruire del gambling direttamente da casa propria, grazie ad una miriade di siti web dedicati al casinò e alle scommesse sportive. In questo contesto, ... giornaledimontesilvano