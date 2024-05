No - avete sentito? Io Canto Famil - Gerry Scotti contro Antonella Clerici Che imbarazzo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 21 maggio 2024) Ioy è tornato in televisione ma con un conduttore diverso,ha infatti lasciato il timone a Michelle Hunziker. In studio i capisquadra Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Nella nuova edizione del talent di Canale 5, al via da lunedì 20 maggio in prima serata su Canale 5, due membri dello stesso nucleoiare sono saliti sul palco per mostrare il loro talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie personali. La direzione artistica è sempre affidata a Roberto Cenci e per cinque puntate si sfideranno sei squadre, composte da 2 coppie di concorrenti, in lotta per la vittoria e il premio finale di 50mila euro. I cantanti sono accompagnati dalla band, diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. In molti ...