Nintendo acquisisce Shiver Entertainment - lo studio dietro il port di Hogwarts Legacy per Switch

(Di martedì 21 maggio 2024)è stato acquisito da. Lo, noto per aver lavorato aidi titoli come Mortal Kombat 1 eperdiventerà una sussidiaria controllata della grande N. Negli scorsi giorni, l’azienda aveva proposto a Embracer Group AB di acquisire tutte le azioni di. L’accordo è andato a buon fine egià pensa al futuro. Dando il benvenuto a, un team con alle spalle tanta esperienza,mira a garantire risorse di alto livello per iling e lo sviluppo di software. Nonostantesia ora parte di, ...

Nintendo ha acquisito Shiver Entertainment da Embracer Group - nintendo ha acquisito Shiver entertainment da Embracer Group - In un comunicato ufficiale con tanto di report, che potete trovare a questo link, nintendo ha comunicato l’acquisizione di Shiver entertainment da Embracer Group. Recentemente il… Leggi ... informazione

Nintendo acquisisce Shiver Entertainment, azienda specializzata in porting - nintendo acquisisce Shiver entertainment, azienda specializzata in porting - In un comunicato diffuso nelle scorse ore, nintendo ha annunciato a sorpresa l'acquisizione di Shiver entertainment, compagnia di proprietà di Embracer Group con sede a Miami specializzata nei porting ... gamingtalker

Nintendo acquisisce un team di sviluppo da Embracer, in vista di Switch 2 - nintendo acquisisce un team di sviluppo da Embracer, in vista di Switch 2 - Sembra che la "fuga" di team di sviluppo da Embracer Group non sia ancora terminata, e questa volta ad approfittarne è stata nintendo con un'acquisizione a sorpresa. La casa di Kyoto ha infatti ... spaziogames