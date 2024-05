Nina Dobrev - incidente in moto e selfie dall’ospedale | Ne avrò per un po’

(Di martedì 21 maggio 2024) La star di The Vampire Diaries, ha avuto unine adesso è ricoverata in ospedale, con un tutore attorno a una rotula e un altro tutore attorno al collo, come svelano le due foto condivise dall’attrice su Instagram, che la mostrano prima in sella ad unae poi immobilizzata su un lettino, con una flebo al braccio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@, che ha 35 anni, non ha spiegato le dinamiche dell’, ma ha chiarito in una delle sue stories di Instagram che sta bene, anche se le ci vorrà un po’ di tempo per riprendersi completamente. In un’altra foto condivisa tra le stories, ...

Nina Dobrev ha pubblicato su Instagram le sue foto in ospedale dopo lo spaventoso incidente con la bici elettrica. L'attrice di The Vampire Diaries Nina Dobrev è stata ricoverata in ospedale dopo uno spaventoso incidente in bici cletta. In un recente post su Instagram intitolato "come è iniziato e come sta andando", la Dobrev ha condiviso una foto di lei in posa su una bici cletta, seguita da una foto di lei sdraiata in un letto d' ospedale con una fascia per misurare la pressione sanguigna al braccio destro e una flebo attaccata al braccio sinistro. movieplayer

