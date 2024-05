Neuralink ottiene l'autorizzazione per un nuovo impianto cerebrale in un secondo paziente - neuralink ottiene l'autorizzazione per un nuovo impianto cerebrale in un secondo paziente - neuralink è pronta per effettuare un secondo intervento chirurgico per impiantare il proprio dispositivo nel cervello di un altro paziente: l'azienda ha ottenuto l'approvazione per procedere con la ... tomshw

Neuralink riceve un altro via libera per l'impianto di chip in un secondo paziente - neuralink riceve un altro via libera per l'impianto di chip in un secondo paziente - L'azienda di Elon Musk ha ottenuto una seconda autorizzazione dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti per proseguire con la sperimentazione ... repubblica

Neuralink ottiene il via libera della FDA per il secondo paziente - neuralink ottiene il via libera della FDA per il secondo paziente - La FDA ha dato il via libera a neuralink di Elon Musk per impiantare il suo chip cerebrale in una seconda persona. punto-informatico