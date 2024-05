(Adnkronos) – (Adnkronos) "La richiesta del procuratore della Corte penale internazionale di mandati d' arresto per leader israeliani è vergognosa". E' quanto afferma Joe Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca in cui condanna con forza il procuratore della Corte penale internazionale , Karim Khan che ha chiesto alla Corte di autorizzare mandati di arresto per […] L'articolo Biden : “Vergognosa richiesta Corte penale internazionale arresto per Netanyahu” proviene da Webmagazine24. webmagazine24

Chi è Amal Clooney: consulente del procuratore capo dell'Aja che chiede l'arresto per i vertici di Israele e Hamas - Chi è Amal Clooney: consulente del procuratore capo dell'Aja che chiede l'arresto per i vertici di Israele e Hamas - Libanese con cittadinanza britannica,specializzata in diritto internazionale e diritti umani, il suo nome è tra quelli citati da Karim Khan come ... huffingtonpost

Netanyahu e i leader di Hamas di fronte alla giustizia internazionale - netanyahu e i leader di Hamas di fronte alla giustizia internazionale - Il 20 maggio il procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) Karim Khan ha compiuto un gesto dalle ricadute enormi. Gli effetti si faranno sentire sia su Israele sia sulla stessa Cpi. Leggi ... internazionale

“Israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Arresto per Gallant e Netanyahu: la Francia è a favore - “Israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Arresto per Gallant e netanyahu: la Francia è a favore - L'esclusiva di David Ignatius sostiene che il governo israeliano avrebbe abbandonato il piano originario di inviare due divisioni a Rafah, e avrebbe accettato le richieste degli Stati Uniti ... ilfattoquotidiano