Neonato trovato morto in crociera | La madre non voleva ucciderlo Lo allattava

(Di martedì 21 maggio 2024) Il bambinosulla nave daSilver Whisper era stato sempre allattato dallae, benché venisse tenuto nascosto nella cabina del personale, la stessa donna e le colleghe usavano degli accorgimenti affinché in loro assenza – per i turni di lavoro – non cadesse o si facesse male. Secondo l’avvocato che difende la mamma del piccolo, nato proprio a bordo il 17 maggio, due giorni prima della morte, la donna non avrebbe avuto intenzione dima che si sia trattato di una tragedia causata da una condotta di “negligenza criminale“. La mamma ha 28 anni, è filippina e lavora sulla nave come addetta alle pulizie, con mansioni anche in cucina. Secondo una prima ricostruzione il parto sarebbe avvenuto all’insaputa dell’equipaggio. Sembra che in determinati momenti della giornata ...

