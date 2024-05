Neonato morto in crociera - la madre lo allattava

(Di martedì 21 maggio 2024) Grosseto, 21 maggio 2024 – Le tre donne arrestate con l’accusa di omicidio volontario per la morte delsulla nave dasono nel carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida. La mamma, Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne, nata a Manila (Filippine) è difesa dall'avvocato Giovanni Di Meglio, e due colleghe, Mutundu Dorcas Njuguini, originaria del Kenya, e Mphela Kgothadso Mabel Jasmine, del Sud Africa sono difese dagli avvocati Luca e Mario Fabbrucci. Secondo quanto appreso le difese hanno precisato che il bambino trovato senza vita sulla Silver Whisper era stato sempre allattato dallae, benché venisse tenuto nascosto nella cabina del personale, la stessa donna e le colleghe usavano degli accorgimenti affinché in loro assenza - per i turni di lavoro - non cadesse o si facesse male. Il bambino, si ...

Il bambino trovato morto sulla nave da crociera Silver Whisper era stato sempre allattato dalla madre e, benché venisse tenuto nascosto nella cabina del personale, la stessa donna e le colleghe usavano degli accorgimenti affinché in loro assenza – per i turni di lavoro – non cadesse o si facesse male. Secondo l'avvocato che difende la mamma del piccolo, nato proprio a bordo il 17 maggio, due giorni prima della morte, la donna non avrebbe avuto intenzione di ucciderlo ma che si sia trattato di una tragedia causata da una condotta di "negligenza criminale".

