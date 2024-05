Nella mia situazione è sconsigliato cercare una nuova gravidanza?

(Di martedì 21 maggio 2024) Buongiorno dottore, èavere unase in quella precedente si è verificata placenta accreta e Sindrome di Asherman? Ho subito due raschiamenti post emorragia e tre isteroscopie di cui una per togliere le aderenze. So che ci sono alte probabilità che accada di nuovo e che sia necessaria un’isterectomia. Considerando che ho già una figlia mi chiedo se valga la pena tentare di avere un altro figlio o se rischierei di compromettere la famiglia che ho già e di mancare per mia figlia. Aggiungo se necessario che sono portatrice di talassemia. Non sono malata ma perennemente anemica. Grazie dell’attenzione. L'articolo proviene daOnLine. .

