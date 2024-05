Nella mia situazione è sconsigliato cercare una nuova gravidanza?

(Di martedì 21 maggio 2024) Buongiorno dottore, èavere unase in quella precedente si è verificata placenta accreta e Sindrome di Asherman? Ho subito due raschiamenti post emorragia e tre isteroscopie di cui una per togliere le aderenze. So che ci sono alte probabilità che accada di nuovo e che sia necessaria un’isterectomia. Considerando che ho già una figlia mi chiedo se valga la pena tentare di avere un altro figlio o se rischierei di compromettere la famiglia che ho già e di mancare per mia figlia. Aggiungo se necessario che sono portatrice di talassemia. Non sono malata ma perennemente anemica. Grazie dell’attenzione. L'articolo proviene daOnLine. .

Buongiorno dottore, è sconsigliato avere una nuova gravidanza se in quella precedente si è verificata placenta accreta e Sindrome di Asherman? Ho subito due raschiamenti post emorragia e tre isteroscopie di cui una per togliere le aderenze. gravidanzaonline

Buongiorno dottore, è sconsigliato avere una nuova gravidanza se in quella precedente si è verificata placenta accreta e Sindrome di Asherman? Ho subito due raschiamenti post emorragia e tre isteroscopie di cui una per togliere le aderenze. gravidanzaonline

Buongiorno dottore, è sconsigliato avere una nuova gravidanza se in quella precedente si è verificata placenta accreta e Sindrome di Asherman? Ho subito due raschiamenti post emorragia e tre isteroscopie di cui una per togliere le aderenze. gravidanzaonline

Tutti pazzi per la moringa, l’“albero miracoloso” per la nostra salute: ecco cos’è - Tutti pazzi per la moringa, l’“albero miracoloso” per la nostra salute: ecco cos’è - È il turno di un nuovo superfood. Ribattezzata “albero miracoloso ... Le radici di moringa, inoltre, potrebbero avere un’azione abortiva e quindi ne viene sconsigliato il consumo alle donne in ... ilfattoquotidiano

Allerta meteo rossa a Milano e in Lombardia: “Evitare gli spostamenti non necessari. Seveso e Lambro a rischio esondazione” - Allerta meteo rossa a Milano e in Lombardia: “Evitare gli spostamenti non necessari. Seveso e Lambro a rischio esondazione” - Sale l’ allerta meteo a Milano per le giornate del 20 e 21 maggio. Nel giro di poche ore, il Comune ha innalzato il grado di allarme per le precipitazioni previste sul capoluogo lombardo nella tarda s ... ilfattoquotidiano

Difetti agli airbag delle auto Citroen: ecco cosa è successo a questi modelli - Difetti agli airbag delle auto Citroen: ecco cosa è successo a questi modelli - Il maxi richiamo effettuato dalla Casa francese riguarda 497mila C3 e 108mila DS3 prodotte tra il 2009 e il 2019 in una ventina di Paesi ... ilgiornale