Nella Casa della Psichiatria - una sconcertante storia di violenza

(Di martedì 21 maggio 2024) Un Oscuro Racconto dallaNel corso dell’incontro annuale dell’American Psychiatric Association, è emersa unadie abusi all’interno di una struttura psichiatrica. La Denuncia di un Paziente Durante l’evento, un paziente ha raccontato di essere stato vittima di un sistema di contenzione che lo ha tormentato per oltre otto anni, suscitando l’indignazione degli spettatori. Dettagli Scioccanti Emergono Le testimonianze raccolte hanno rivelato dettagli scioccanti sul trattamento riservato ai pazienti all’interno di questa struttura, sollevando dubbi sulla qualità dell’assistenza fornita. Richieste di Indagini e Provvedimenti Di fronte a queste gravi accuse, sono state avanzate richieste L'articolo proviene da News Nosh.

Dario Cellino, omicida a 90 anni per paura di perdere la casa. E dopo aver ucciso si era messo a guardare la tivù - Dario Cellino, omicida a 90 anni per paura di perdere la casa. E dopo aver ucciso si era messo a guardare la tivù - Il pensionato di Portacomaro uccise a colpi di fucile il geometra.Condannato a trent’anni di carcere, morì poco tempo dopo.A causa dei pesanti debiti, la casa stava per essere messa all’asta: Massano ... torino.corriere

Femminicidio a Taurisano, perizia psichiatrica per l'uomo che ha ucciso la moglie a coltellate - Femminicidio a Taurisano, perizia psichiatrica per l'uomo che ha ucciso la moglie a coltellate - Sarà sottoposto a perizia psichiatrica Albano Galati, il 56enne di Taurisano che il 16 marzo ha ucciso a coltellate la moglie Aneta “Stefy” Danelczyk, 49enne originaria ... quotidianodipuglia

Paura a Trecenta. Dà fuoco a casa e poi scappa per le vie del paese: il giorno prima aveva sparato ai carabinieri - Paura a Trecenta. Dà fuoco a casa e poi scappa per le vie del paese: il giorno prima aveva sparato ai carabinieri - TRECENTA (ROVIGO) - È stata un sabato notte difficile per le forze dell'ordine a Trecenta dove un giovane cittadino romeno, ha scatenato il caos prima rischiando di mandare a fuoco la ... ilgazzettino