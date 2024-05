Nel cuore artistico della Toscana | Carrara spalanca le porte dei suoi laboratori artigiani

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 21 maggio 2024), perla dell’Italia centrale posta sul Mar Ligure ai piedi delle Alpi Apuane, deve la sua fama globale al marmo, di cui è capitale indiscussa. L’oro bianco, come viene chiamato, era conosciuto in tutto il mondo a partire già dall’epoca romana ed ancora oggi è la materia prima più affascinante ed importante per l’arte e l’artigianato internazionale. Con questo bagaglio storico la città di, che è stata sede di Biennali e ospita un importante Accademia di Belle Arti, non poteva essere “ordinaria”. Il 30% deiabitanti sono artisti e/o. Una presenza importante, che si avverte: chi visitanon può non notare la presenza dei tantiche fanno parte del tessuto cittadino e che compongono una vera e propria strada ...