Nel bacaro più antico di Venezia si mangiano dei tramezzini quadrati sorprendenti

(Di martedì 21 maggio 2024) Pare che Giacomo Casanova fosse avventore abituale di questa osteria di San Polo. Trasuda storia e autenticità ilpiùdi, fondato nel Quattrocento come cantina e da sempre molto frequentato. Insegna e sgabelli di legno scuro, pentole di rame appese al soffitto, memorabilia in ogni dove e grandi damigiane da cui spinare il vino in mescita. L’ambiente conserva ancora intatto un fascino d’altri tempi, ma, nonostante l'enorme appeal turistico, qui la vita non è congelata, anzi: il locale è rustico e accogliente, con la vetrina da cui scegliere cicchetti di buona qualità e il lungo bancone, che rappresenta una vera singolarità architettonica, perché attraversa il locale e collega i due ingressi, uno affacciato su calle Do Mori, l'altro su calle Galeazza (è facile far volare la fantasia e immaginare Casanova entrare da ...