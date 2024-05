Nei ministeri quasi tutti i dirigenti ricevono i massimi premi di produttività | il report della Corte dei Conti

Firenze, 12 aprile 2024 - “Tenere aperte le scuole d’estate? Sarebbe bellissimo, sia per venire incontro alle necessità dei genitori che per offrire un’alternativa sana ai ragazzi”. I dirigenti scolastici fiorentini si dicono pronti a valutare “con particolare attenzione” il bando del Ministero. Proprio ieri il ministro Valditara ha firmato il decreto che stanzia 400 milioni di euro per finanziare attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze per il periodo di sospensione estiva delle lezioni. lanazione

Olimpiadi Milano-Cortina, inchiesta per corruzione: così hanno cercato di truccare il sondaggio pubblico sulla scelta del logo - Olimpiadi Milano-Cortina, inchiesta per corruzione: così hanno cercato di truccare il sondaggio pubblico sulla scelta del logo - Hanno cercato di truccare anche la scelta del logo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Questo è quanto emerge dall’ inchiesta della Procura di Milano per corruzione e turbata libertà deg ... ilfattoquotidiano

Impianti solari mai usati negli ospedali calabresi, danno erariale contestato a due dirigenti - Impianti solari mai usati negli ospedali calabresi, danno erariale contestato a due dirigenti - Secondo l’indagine della Corte dei Conti, gli impianti costruiti nel 2012 non sono mai entrati in funzione, trovandosi in stato di abbandono e incuria ... zoom24

Ministro Valditara in Sicilia: “La scuola è un presidio fondamentale di legalità” - Ministro Valditara in Sicilia: “La scuola è un presidio fondamentale di legalità” - PALERMO (ITALPRESS) – “La scuola è un presidio fondamentale di legalità: nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci onoriamo la memoria dei ... sicilianews24