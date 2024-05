Natalia Estrada e il suo ranch in Piemonte | Alla tv ho preferito i cavalli Mastrota? Lo sento per il bene di nostra figlia

Apri il menu di navigazione - Apri il menu di navigazione - L'ex showgirl e ballerina televisiva ha trovato la sua dimensione lontano dalle telecamere. Con il compagno Drew Mischianti ha fondato un centro di equitazione: «Stiamo insieme 24 ore su 24. Matrimoni ... vanityfair

Natalia Estrada: «Alla tv ho preferito i cavalli, Amadeus mi voleva ma ho detto no. Mastrota Lo sento per il bene di nostra figlia» - natalia estrada: «Alla tv ho preferito i cavalli, Amadeus mi voleva ma ho detto no. Mastrota Lo sento per il bene di nostra figlia» - natalia estrada vive in un ranch in Piemonte. Vive come piace a lei senza televisione ormai dal 2007. E poi cosa le serve Sveglia alle 5.30 poi alla sera alle 21 crolla. corriereadriatico

Natalia Estrada: “Ecco perché ho rifiutato due volte Sanremo con Amadeus” - natalia estrada: “Ecco perché ho rifiutato due volte Sanremo con Amadeus” - "Ho rifiutato per ben due volte di fare il Festival" ha rivelato natalia estrada Oggi l'ex moglie di Giorgio Mastrota ha rilasciato un'interessante ... lanostratv