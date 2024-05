Nasce Cinem@ando - il nuovo progetto sostenuto da MIC e SIAE

Per 24 ore, Dalle 10 di venerdì 17 alle 10 di sabato 18 maggio, al teatro Puntozero Beccaria, l’unico teatro in carcere in Europa con un ingresso indipendente, si terrà una veglia funebre dedicata alle cinque giovani vittime di Romeo e Giulietta di Shakespeare: oltre ai due innamorati, Mercuzio, Tebaldo e Paride. Al termine, si farà un corteo con animazioni teatrali per le strade della città e si tornerà infine al Beccaria, dove si farà una piantumazione per creare un giardino pensile sul muro esterno del teatro.

