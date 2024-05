Napoli - Zaccaria pres USSI Campania | I dubbi del presidente…

(Di martedì 21 maggio 2024) Di seguito il commento suldi Marioidente dell’, tratto dal portale www.magazine.com. Ricominciare dall’allenatore. E farlo alla svelta. Si possono comprendere ie i tentennamenti delidente il quale vuole essere sicuro di non commettere gli stessi gravissimi errori della scorsa estate., aspettando (anche) il prossimo allenatore Si può capire che alcuni tra i tecnici identificati per subentrare a Calzona sulla panchina delsiano condizionati nel dare una risposta a eventi importanti che ancora devono accadere (Atalanta e Fiorentina concluderanno o meno la stagione con la vittoria rispettivamente di Europa League e Conference League), ma a ...

Di seguito il commeto sul Napoli di Mario Zaccaria , presidente dell’USSI Campania, tratto dal portale www. Napoli magazine.com. Tutti ormai speriamo che passino presto queste benedette cinque settimane che rimangono ancora e che finisca lo strazio cui stiamo assistendo. Quel che ci rimane da vivere in questa stagione disgraziata non deve essere un processo ai calciatori i quali è evidente che non siano esenti da colpe e che danno l’impressione di non sapere neppure più a quale santo votarsi. terzotemponapoli

Di seguito il commento sul Napoli di Mario Zaccaria , presidente USSI Campania, tratto dal portale www. Napoli magazine.com. Che dire? Stiamo per arrivare al capolinea e il clima è sempre più incandescente. Le voci (non si sa se siano fondate o se si tratti di una bufala) di dissapori forti, quasi estremi all’interno della squadra non contribuiscono certo raffreddare l’ambiente. terzotemponapoli

Di seguito il commento sul Napoli di Mario Zaccaria (presidente USSI Campania) tratto dal portale www. Napoli magazine.com. Ogni mischia davanti alla porta si trasforma in un gol subìto. Non c’è niente da fare, è matematico. Il Napoli di quest’anno è specializzato nel provocarci travasi di bile. La squadra è capace di inventarsi costantemente situazioni autodistruttive”. terzotemponapoli

