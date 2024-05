Napoli - porte girevoli in attacco | Osimhen vicino all’addi - testa a testa Lukaku-Retegui

Con violenza ha inveito contro la fidanzata, afferrandola per i capelli e sbattendole la testa contro un muretto. È l’ennesima violenza di genere che si consuma a Napoli e che, per fortuna, ha avuto un epilogo diverso. La scena, infatti, è avvenuta sotto gli occhi dei Carabinieri, a Coroglio, nel cuore della movida partenopea. Napoli, […] L'articolo Napoli, pugni in testa alla fidanzata e la trascina per terra afferrandola per i capelli sembra essere il primo su Teleclubitalia.

