Napoli - i fidanzati morti asfissiati | si suicida il padre di Enzo Nocerino

Lorenzo Berlusconi , nipote di Silvio e figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin, è il nuovo campione di boxe nella categoria «Contatto leggero» in Liguria. A 13 anni ha vinto la medaglia a Manesseno, in Valpolcevera, nella periferia genovese. Ad assistere alla vittoria, come riporta Il SecoloXIX, anche l’ad Mediaset. Il papà è anche lui appassionato di sport di combattimento e ha seguito, in disparte e senza clamore, l’ultima tappa ligure del Kombat Tour, circuito riconosciuto dal Coni. open.online

Una giornata mondiale per ascoltare i sentimenti dei bambini. Per offrire una tenerezza, spesso, negata ma anche occasione per svelare agli adulti la forza dei loro messaggi, immaginando un futuro migliore. LA GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI Il 25 e 26 maggio si celebra, per la prima volta, la “Giornata mondiale dei bambini” istituita, per iniziativa di papa Francesco, in due luoghi simbolo di Roma.

