Napoli - compleanno e addio per Zielinski | la fest - il siparietto Di Lorenzo-Elm -s, le assenze e le emozioni VIDEO

Una lettera d’ addio che ha fatto commuovere tutti. Piotr Zielinski ha salutato Napoli con parole importanti per la città partenopea. L’ addio di Piotr Zielinski al Napoli è ormai noto da tempo. Il centrocampista polacco alla fine di questa stagione svestirà definitivamente la maglia azzurra per poi cominciare una nuova avventura con la maglia dell’Inter. spazionapoli

Piotr Zielinski ha salutato i tifosi del Napoli con una toccante lettera di addio, ringraziandoli per l’affetto e il rispetto ricevuti in questi anni indimenticabili. È stata un’uscita di scena carica di emozioni per Piotr Zielinski , che ha detto addio al Napoli e ai suoi tifosi con parole che arrivano dritte al cuore. Il centrocampista polacco, dopo aver deciso di intraprendere una nuova avventura all’Inter, ha voluto ringraziare il popolo partenopeo per l’immenso affetto dimostrato in questi anni indimenticabili. napolipiu

