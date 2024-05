MOVIOLA – Catania-Avellino | rosso a Cancellotti dopo nemmeno un minuto - il Var lo toglie

(Di martedì 21 maggio 2024) Episodio dainper il cartellinosventolato dall’arbitro Crezzini all’indirizzo diune tolto col Var. Si tratterebbe, nell’idea dell’arbitro toscano, di un’espulsione per DOGSO, ma sembra non starci questa decisione. E’ vero cheè l’ultimo uomo, ma è anche vero che Di Carmine, pur lanciato a rete, non è in pieno controllo della palla e soprattutto si trova a 40 metri di distanza dalla porta. Di conseguenza,revisione al monitor, il cartellino viene derubricato daa giallo e si resta in undici contro undici al Massimino. SportFace.

