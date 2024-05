MotoGP - per Bastianini e Viñales un acuto al Montmelò significherebbe passare dal vorrei ma non posso al volere è potere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 21 maggio 2024) Eneae Mavericksono nei quartieri nobili della classifica iridata, essendo rispettivamente quarto e quinto della graduatoria assoluta. Tuttavia, né l’uno né l’altro sta destando l’impressione di poter concretamente lottare per il titolo mondiale. Bestia è forte di un’invidiabile costanza di rendimento, essendo indiscutibilmente il pilota più solido in questa prima fase della stagione. Il riminese non è mai uscito dai primi cinque, seppur senza essersi issato sul gradino più alto del podio (o aver davvero battagliato per imporsi in un GP). Top Gun è sempre il solito. Lo champagne più prelibato, quello della vittoria, lo ha assaporato ad Austin. Al contempo ha però attraversato giornate totalmente anonime, come d’abitudine, perché il suo profilo agonistico è il medesimo di quello sentimentale dell’ipotetico amante di Katy Perry nel ...