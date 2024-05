MotoGP - i precedenti di Bagnaia a Barcellona Nessun acuto ed il fresco ricordo di un grave incidente

(Di martedì 21 maggio 2024) Questo fine settimana il Motomondiale farà tappa nei pressi die per la precisione al circuito di Montmelò in occasione del Gran Premio di Catalogna 2024, sesto appuntamento della stagione. Osservato speciale in chiave azzurra Francesco, che proverà a riscattare il deludente ultimo round di Le Mans per neutralizzare il tentativo di fuga iridata da parte di Jorge Martin (distante adesso 38 punti). Per riuscirci Pecco dovrà però invertire un trend particolarmente negativo sulla pista catalana, in cui non è mai riuscito a salire sul podio. Nelle sue quattro apparizioni in Moto3 ha archiviato come miglior risultato un 10° posto nel 2014, ma anche nel suo biennio d’oro in Moto2 tra il 2017 ed il 2018 ha fatto tanta fatica al Montmelò raccogliendo un 13° ed un 8° posto. Il copione non è poi cambiato drasticamente nella classe regina, con ...

Sorride, e ne ha ben donde, Francesco Bagnaia al termine del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Lusail, infatti, il due-volte campione del mondo ha vinto la gara, e lo ha fatto dando una dimostrazione di forza notevole con un primo giro davvero spettacolare. In poche centinaia di metri il portacolori del team Ducati Factory ha saltato tutti gli avversari, come birilli. oasport

MotoGP, GP Barcellona: gli orari in tv Sky, TV8 e NOW - motogp, GP barcellona: gli orari in tv Sky, TV8 e NOW - motogp: Il Motomondiale sbarca in Catalogna sul tracciato del Montmelò: ecco tutti gli orari del fine settimana in diretta sulla pay-tv e in differita sul digitale al tasto 8 del telecomando ... gpone

Paura Marquez: caduta in allenamento con la moto da cross, ma a Barcellona ci sarà - Paura Marquez: caduta in allenamento con la moto da cross, ma a barcellona ci sarà - Il portacolori del team Gresini – reduce da due secondi posti conquistati negli ultimi due GP di Spagna e Francia – stava girando con la moto da cross sul circuito di Alcarrás insieme al fratello Alex ... formulapassion

Cosa potrebbe accadere con BMW in SBK se entra in MotoGP - Cosa potrebbe accadere con BMW in SBK se entra in motogp - Il Mondiale motogp ha recentemente presentato il nuovo regolamento che entrerà in vigore nel 2027. Come previsto, la classe regina passerà a motori da 850 cc, i dispositivi di altezza saranno vietati ... it.motorsport