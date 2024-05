Monza - cessa l' allerta rossa per maltempo | riapre il Parco

Monza, 21 Maggio 2024 - Parco chiuso per l'allerta rossa ma scuole aperte oggi a Monza. Nonostante le piogge ininterrotte, per tutta la notte il livello idrometrico del Lambro si è mantenuto sotto il livello di guardia. E così dal Comune è arrivata la comunicazione ufficiale che oggi a Monza tutte le scuole di ogni ordine e grado sono aperte. Le strade risultano tutte percorribili tranne la traversa di via Boccaccio che porta fino al ponte delle Grazie vecchie, che è transennata per allagamento.

ilgiorno

Un nuovo Nubifragio si sta abbattendo in queste ore su Milano e sulle aree circostanti. Per le caratteristiche della perturbazione che viene da sud-ovest, la Protezione civile ha diramato nelle scorse ore l’allerta rossa per rischio idrogeologico. Sotto osservazione in particolare il territorio dei fiumi Seveso e Lambro, soggetti a possibile esondazioni come quelle della scorsa settimana.

open.online