Monterotondo 100 dosi di cocaina in auto e a casa tutto il necessario per il confezionamento 43enne albanese arrestato dai Carabinieri

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento indagini preliminari fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo , nel corso di mirati servizi di prevenzione e sicurezza nel comune di Mentana, hanno Arrestato un 49enne italiano, gravemente indiziato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in quanto Trovato in possesso di 25 dosi , per un totale di oltre 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina . romadailynews

MONTEROTONDO – Nell’auto a noleggio cocaina, pistola e proiettili: arrestato - monterotondo – Nell’auto a noleggio cocaina, pistola e proiettili: arrestato - I Carabinieri della Compagnia di monterotondo hanno arrestato un 43enne, di cittadinanza albanese, gravemente indiziato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. I fatti risalgono alla notte di ... tiburno.tv

Spacciatore albanese arrestato in provincia di Roma - Spacciatore albanese arrestato in provincia di Roma - Manette ai polsi per un 43enne: proseguono le attività di contrasto all’illegalità da parte dei Carabinieri Nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunti innocenti in considerazione de ... terzobinario

Detenzione illecita di sostanze stupefacenti per spaccio: Arrestato - Detenzione illecita di sostanze stupefacenti per spaccio: Arrestato - Alla vista dei militari il 43enne non ha saputo giustificare la sua presenza in loco. A quel punto i Carabinieri sono entrati in azione, constatando che all’interno del veicolo erano occultate oltre ... romadailynews