(Di martedì 21 maggio 2024) Nasce "Plai" un acceleratore di start up che investe 6 milioni in tre anni. Ma la rivoluzione coinvolge anche il nuovo progetto editoriale delle storie brevi seriali

Mondadori scrive il futuro. La macchina diventa (quasi) come Dumas - mondadori scrive il futuro. La macchina diventa (quasi) come Dumas - Nasce "Plai" un acceleratore di start up che investe 6 milioni in tre anni. Ma la rivoluzione coinvolge anche il nuovo progetto editoriale delle storie brevi seriali ... ilgiornale

Napoli, vertice per la Mondadori: «Manca un documento per aprire» - Napoli, vertice per la mondadori: «Manca un documento per aprire» - Caso mondadori in Galleria Umberto: come anticipato su queste pagine, si è svolto ieri mattina il tavolo tecnico per provare a risolvere l’impasse della chiusura dello store ... ilmattino

Mondadori in Galleria Umberto chiusa dai vigili, vertice in Comune: intesa per riaprire a breve - mondadori in Galleria Umberto chiusa dai vigili, vertice in Comune: intesa per riaprire a breve - "Il rilancio della Galleria Umberto – scrive il Comune di Napoli in una nota – dove sono partiti i lavori di ristrutturazione – rappresenta una priorità per il sindaco Gaetano Manfredi e l'intera ... fanpage