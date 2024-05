Modern Warfare 3 - un finale scartato scoperto 13 anni dopo l’uscita del gioco

È il cileno Nicolas Jarry il secondo finalista di questa edizione 2024 degli Internazionali d’Italia. dopo quasi tre ore di gioco, il sudamericano si è imposto con il punteggio di 6-3 6-7 (3) 6-3 contro l’americano Tommy Paul (n.16 del mondo) in una partita molto intensa e spettacolare. Bravo Jarry a non cedere, cancellando la delusione del secondo parziale perso dopo essere stato avanti di un break e rispondendo presente al tentativo estremo di Paul di tornare in auge.

oasport

2024-05-12 14:56:04 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Norwich City e Leeds United hanno pareggiato senza reti nell’andata della semifinale degli spareggi di campionato a Carrow Road domenica, lasciando il pareggio perfettamente in bilico in vista della gara di ritorno a Elland Road.

justcalcio