Modena - il carabiniere che firma il viso della collega | sospeso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 21 maggio 2024) Una carabiniera di 21 anni, in ferma volontaria nella compagnia di Pavullo in provincia di, è stata bullizzata da un capitano. Al rientro da un servizio l’ufficiale le ha apposto «il suo visto», conscritta con la biro, sulla fronte. Unha denunciato il caso ai superiori. E quindi il capitano è stato «invitato» a consegnare pistola e tesserino e messo a riposo per due settimane. Formalmente non è ancora una sospensione, ma una procedura tipicamente militare. L’episodio risale al 14 maggio scorso. La procura diattende l’eventuale denunciaparte offesa per iniziare un’altra inchiesta. Mentre i sindacati protestano. Secondo Unarma «l’ufficiale coinvolto in questa storia è stato anche istruttore alla scuola marescialli di Firenze, recentemente sotto i riflettori per una ...