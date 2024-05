Modena - comincia l’era Catellani Largo ai giovani e acquisti mirati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) di Alessandro Troncone L’incontro, lo scorso martedì, e la decisione conclusiva nell’ultima riunione di domenica utile solo a comunicare a Davide Vaira che il rapporto era arrivato al suo naturale capolinea. Dopo una riflessione di alcuni giorni (ma, evidentemente, già in mente da qualche tempo) la famiglia Rivetti, in particolare nelle vesti dell’amministratore delegato Matteo Rivetti, ha deciso di non accogliere le richieste dell’ormai ex direttore sportivo. Per Vaira era arrivato il momento di un’attenta valutazione della rosa, in buona parte giunta anch’essa alla fine di un ciclo e i cambiamenti sarebbero stati massicci per il dirigente dell’area tecnica. Il rendimento sotto la gestione Bianco non ha soddisfatto e, così, ai Rivetti Vaira aveva espresso la volontà di intervenire in diversi settori per ripresentarsi ai nastri di partenza con ambizioni rinnovate, condivise con ...