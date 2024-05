Mo | Schlein - ' Cpi? Serve uno sforzo diplomatic - governo e Ue facciano di più' **

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Visti i preoccupanti sviluppi in Medio-Oriente con l'attacco dell'Iran a Israele e la riunione del G7 che si terrà a breve la segretaria del Pd Elly Schlein ha convoca to la segreteria nazionale del Pd alle 19. Si apprende da fonti del Pd. liberoquotidiano

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – "Oggi che i venti di guerra tornano a soffiare, bisogna ribadire l'appello per il cessate il fuoco in Medioriente. Bisogna fermare la follia di Netanyahu che rischia di causare una ecatombe a Rafah . Chiediamo un impegno da parte del governo italiano e dell'Unione Europea per fermare l'escalation e arrivare a un cessate il fuoco, con la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas".

Mo: Tajani, 'lavoriamo per pace e stabilità, soluzione 2 Stati' - Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Nella riunione a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni e i vertici dell'Intelligence "abbiamo fatto un'analisi della situazione e continuiamo a monitorare gli sviluppi"

Morte Raisi, Meloni esprime solidarietà a Iran, ma dice che non ci saranno modifiche interne al regime - Ospite di Mattino Cinque, la premier ha espresso la solidarietà dell'Italia per la morte del presidente iraniano Raisi

Elly Schlein: «In Sardegna andiamo a vincere anche le Comunali» - Bagno di folla per Elly schlein stasera in piazza Tola a Sassari. La segretaria nazionale del Pd ha concluso il blitz in Sardegna a sostegno dei candidati per le imminenti comunali ed europee davanti