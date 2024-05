Mo | Halevi - ' Idf pronto a operazioni pericolose per riportare indietro corpi ostaggi'

(Di martedì 21 maggio 2024) Tel Aviv, 21 mag. (Adnkronos) - "Siamo pronti a condurree complicate perdegliin Israele". Lo ha detto il capo di stato maggiore dell'Idf, Herzi, in visita a Jabalya nella Striscia di Gaza, dove ha parlato con i comandanti che hanno preso parte alledi salvataggio per restituire ideglia Israele.ha osservato che la missione dell'Idf era quella di "uccidere quanti più leader di Hamas e quanti più terroristi possibile e distruggere le loro infrastrutture". Questa pressione, ha affermato, "ci aiuterà anche per la restituzione deglivivi".

