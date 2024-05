Mo | Consiglio Difesa - imprescindibile protezione navi in Mar Rosso

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "L'instabilità della regione" mediorientale "ha ripercussioni dirette anche sui nostri interessi nazionali". Ilsupremo di"ha valutatoladellein transito nel Mar, messe a rischio dagli attacchi dei ribelli Houthi. L'Italia, che ha ottenuto il comando tattico della operazione Aspides, è attiva per la salvaguardia della sicurezza e dell'economia europea nonché per il rispetto ovunque della libertà digazione". É quanto si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione presieduta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Articolo pubblicato lunedì 20 Maggio 2024, 13:02 La Francia sta affrontando una delle maggiori crisi civili dell’ultimo periodo. La Nuova Caledonia , ex colonia francese in Oceania, ora Stato amministrato in modo semi-indipendente, ha deciso di ribellarsi e di chiedere a gran voce la totale indipendenza dalla Nazione europea. La popolazione della Nuova Caledonia è divenuta […] L'articolo Caos in Nuova Caledonia , Macron convoca un nuovo Consiglio di Difesa proviene da Il Difforme. ildifforme

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio supremo di Difesa "ha esaminato la situazione della guerra in Ucraina e ha ribadito nuovamente il pieno sostegno dell' Italia al Paese aggredito nella sua Difesa contro l' invasore . Da oltre due anni il popolo ucraino si pone come argine a una deriva che minaccia la sicurezza e la stabilità in Europa . Rimane necessario ricercare le prospettive che aprano la via a una pace giusta e duratura in conformità al diritto internazionale". liberoquotidiano

Mo: Consiglio Difesa, applicare diritto umanitario e Convenzione Ginevra - Mo: consiglio difesa, applicare diritto umanitario e Convenzione Ginevra - Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Il consiglio supremo di difesa "ha condannato nuovamente l’aggressione del movimento terroristico Hamas a Israele, che ha innescato pericolose spirali di violenza, rischian ... lanuovasardegna

Università: Fermi, imprese e centri di ricerca, 100 milioni per crescita competitiva - Università: Fermi, imprese e centri di ricerca, 100 milioni per crescita competitiva - Cento milioni di euro per promuovere le relazioni tra imprese, università, centri di ricerca per la messa a sistema delle competenze ... agenzianova

Ucraina: Consiglio Difesa, sostegno Italia contro invasore, argine per sicurezza Europa - Ucraina: consiglio difesa, sostegno Italia contro invasore, argine per sicurezza Europa - Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Il consiglio supremo di difesa "ha esaminato la situazione della guerra in Ucraina e ha ribadito nuovamente il pieno sostegno dell’Italia al Paese aggredito nella sua ... lagazzettadelmezzogiorno