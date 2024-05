(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Ilsupremo di"ha condannato nuovamente l'aggressione del movimento terroristico Hamas a Israele, che ha innescato pericolose spirali di violenza, rischiando di compromettere ogni tentativo di dialogo tra i Paesi della regione. Lo scenario che si è delineato, con la reazione militare di Israele e il conseguente impatto sulla popolazione civile, rende sempre più grave la situazione umanitaria nei territori della Striscia di Gaza, con spostamenti forzati di ingenti masse di popolazione in condizioni molto critiche. La Repubblica italiana è impegnata a contribuire nel fornire aiuto alla popolazione coinvolta, con gli attori istituzionali e della società civile, e invoca l'applicazione dele in particolare delle Convenzioni direlative ...

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio supremo di Difesa "ha esaminato la situazione della guerra in Ucraina e ha ribadito nuovamente il pieno sostegno dell' Italia al Paese aggredito nella sua Difesa contro l' invasore . Da oltre due anni il popolo ucraino si pone come argine a una deriva che minaccia la sicurezza e la stabilità in Europa . Rimane necessario ricercare le prospettive che aprano la via a una pace giusta e duratura in conformità al diritto internazionale". liberoquotidiano

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "L'instabilità della regione" mediorientale "ha ripercussioni dirette anche sui nostri interessi nazionali". Il Consiglio supremo di Difesa "ha valutato imprescindibile la protezione delle navi in transito nel Mar Rosso , messe a rischio dagli attacchi dei ribelli Houthi. L'Italia, che ha ottenuto il comando tattico della operazione Aspides, è attiva per la salvaguardia della sicurezza e dell'economia europea nonché per il rispetto ovunque della libertà di navi gazione". liberoquotidiano

Mo: Consiglio Difesa, applicare diritto umanitario e Convenzione Ginevra - Mo: consiglio difesa, applicare diritto umanitario e Convenzione Ginevra - Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Il consiglio supremo di difesa "ha condannato nuovamente l’aggressione del movimento terroristico Hamas a Israele, che ha innescato pericolose spirali di violenza, rischian ... lanuovasardegna

Università : Fermi, imprese e centri di ricerca, 100 milioni per crescita competitiva - Università : Fermi, imprese e centri di ricerca, 100 milioni per crescita competitiva - Cento milioni di euro per promuovere le relazioni tra imprese, università , centri di ricerca per la messa a sistema delle competenze ... agenzianova

Ucraina: Consiglio Difesa, sostegno Italia contro invasore, argine per sicurezza Europa - Ucraina: consiglio difesa, sostegno Italia contro invasore, argine per sicurezza Europa - Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Il consiglio supremo di difesa "ha esaminato la situazione della guerra in Ucraina e ha ribadito nuovamente il pieno sostegno dell’Italia al Paese aggredito nella sua ... lagazzettadelmezzogiorno