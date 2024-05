Mo | Cameron - ‘mandati d’arresto Cpi semplicemente sbagliati’

(Di martedì 21 maggio 2024) Londra, 21 mag. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri del Regno Unito Davidafferma che i mandati di arresto richiesti dal procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) sono ?sbagliati?.“Non credo nemmeno minimamente che questi mandati aiuteranno a liberare gli ostaggi, non aiuteranno a ottenere aiuti e non aiuteranno a garantire un cessate il fuoco sostenibile”, ha detto il capo della diplomazia britannica alla Camera dei Lord.?Penso che stabilire un?equivalenza morale tra la leadership di Hamas e il leader democraticamente eletto di Israele siasbagliato?, ha detto. L'articolo CalcioWeb.

Perché i leader europei vogliono la guerra con la Russia È un proposito folle, con alto rischio di morte per i nostri figli. Ha ragione ... - Gli ucraini che non vogliono combattere vengono mandati con la forza in prima linea. In sostanza ...alle ultime sciagurate dichiarazioni di Macron e del ministro degli Esteri britannico David Cameron, ...

Perché i leader europei vogliono la guerra contro la Russia È un proposito folle, con alto rischio di morte per i nostri figli. Ha ragione ... - Gli ucraini che non vogliono combattere vengono mandati con la forza in prima linea. In sostanza ...alle ultime sciagurate dichiarazioni di Macron e del ministro degli Esteri britannico David Cameron, ...