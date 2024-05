Mo | Blinken contestato per politica Usa su Gaza

(Di martedì 21 maggio 2024) Washington, 21 mag. (Adnkronos) - Manifestanti hanno interrotto il segretario di Stato americano Antonymentre iniziava la sua udienza sulle relazioni estere del Senato. Al Jazeera riferisce che si sono sentiti slogan come "sangue sulle mani", mentre un manifestante si è avvicinato asventolando un cartello con su scritto "criminale", prima che gli agenti di sicurezza la portassero fuori dalla stanza.

