Mo | amministrazione Biden - ' Israele annulli decisione contro Ap'

Il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan si appresta a chiedere di spiccare mandati di arresto nei confronti del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e del capo di Hamas, Yahya Sinwar. Khan lo ha rivelato in anteprima alla Cnn, in un’intervista all’anchorwoman Christiane Amanpour. L’accusa tanto per il leader israeliano quanto per il capo di Hamas a Gaza è quella di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità, per la strage del 7 ottobre nel secondo caso, per la campagna militare lanciata a seguire nella Striscia per il primo.

open.online